Антон Платов, международный обозреватель

Ликование Киева по поводу решения европейцев разблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз было недолгим. Снятие Венгрией вето, наложенного экс-премьер-министром Виктором Орбаном, и принципиальное согласие стран ЕС открыть первый кластер переговоров по интеграции Украины в европейское сообщество, оказалось омрачено премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

По прибытии в субботу на саммит ЕС - Западные Балканы в Черногории он призвал отказаться от «ложных иллюзий» в отношении перспективы скорого вступления Украины в Евросоюз. По словам Фридена, Украина не должна «перескакивать через существующие этапы» процесса расширения ЕС. Тем самым премьер Люксембурга дал понять, что его страна не приемлет ускоренного членства для Украины в 2027 году, чего добивается глава киевской хунты Зеленский, и ожидает, что 28-м членом ЕС станет в 2028 году Черногория, оформившая заявку еще в 2008 году.

О том, что «применять ускоренную процедуру присоединения к Украине нельзя» заявил на прошлой неделе и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который снял наложенное своим предшественником вето на продолжение переговоров о вступлении Украины в ЕС, начатых в 2024 году.

К Украине должны применяться те же принципы, что и к странам Западных Балкан, которые уже давно ведут переговорный процесс с ЕС, считает Мадьяр. При этом сменщик Орбана не только назвал условием для переговоров внесение в план действий по вступлению в ЕС положений, касающихся венгерского меньшинства на Украине, но и пообещал, что Венгрия проведет референдум по вопросу принятия Украины в члены ЕС.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план предоставления Украине членства по ускоренной процедуре, однако его пришлось отложить из-за отсутствия консенсуса у стран ЕС.

А ведь глава евробюрократии даже сформулировала, как обойти Копенгагенские критерии – список требований к новым членам ЕС, предложив так называемое обратное расширение - «сначала членство, потом интеграция».

Неожиданно для самой главы Еврокомиссии скептицизм по поводу предлагаемой реформы процесса вступления в ЕС, направленной на ускоренный прием Украины, выразили ряд европейских государств.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц высказались за поэтапную структурированную интеграцию Украины. «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно же, невозможно», - заявил Мерц.

Со своей стороны, он предложил предоставить Украине специальный статус ассоциированного члена ЕС. Он предусматривает участие Украины в Европейском совете, Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. При этом германский канцлер считает необходимым принять политическую декларацию о том, что европейское обязательство о взаимной обороне распространяется на Украину.

«По словам Мерца, это был бы шаг к полноправному членству. Но за прагматизмом скрывается опасная ловушка: создание нового «зала ожидания», в котором украинцы будут находиться долгое время, возможно, неопределенно долго. ЕС пока не в состоянии реформироваться для еще одного крупного расширения и не обладает политической волей для решения проблем, связанных с вступлением Украины», - прокомментировал журналист французского издания La Matinale Européenne Давид Карретта.

Сам глава киевской хунты Зеленский неоднократно отвергал идею «ассоциированного членства» для Украины, требуя исключительно полноправной интеграции в ЕС.

Здесь отметим, что Евросоюзом не предусмотрено каких-либо крайних сроков для завершения переговоров со странами-кандидатами. Они могут длиться годами, а то и десятилетиями. В случае с Турцией переговоры были начаты еще в 2005 году и до сих пор не завершены. От кандидатов требуется унификация национального законодательства с законодательными нормами ЕС во всех сферах – от политики и экономики до верховенства права.

Так почему же европейцы не спешат увидеть Украину в своих рядах?

За официальными заявлениями стран ЕС о поддержке ее интеграции в сообщество скрываются опасения ряда европейских столиц, сопряженные с эндемическим уровнем политической коррупции на Украине, проблемами с обеспечением верховенства права, угрожающими масштабами сельскохозяйственного сектора и гигантскими финансовыми потребностями для послевоенного восстановления страны, которые не могут быть удовлетворены за счет средств бюджета ЕС. Очевидно также, что из-за необходимости поддержки Украины как нового члена придется урезать финансовую помощь наименее экономически благополучным странам ЕС.

Таким образом, наличие украинской проблемы для Евросоюза очевидно. «При свободном передвижении у нас окажется миллион бывших комбатантов, умеющих обращаться с оружием и свободно перемещающихся внутри ЕС», - приводит в подтверждение Давид Карретта слова одного из европейских дипломатов в Брюсселе.

Но, пожалуй, основным препятствием на пути членства Украины в ЕС остается недоверие национального общественного мнения. Именно по этой причине ни один из европейских лидеров сегодня не готов ради Украины рисковать проигрышем референдума или выборов.

Очевидно, что страна с диктаторским режимом, проповедующая идеологию геноцида, дискриминирующая верующих и героизирующая нацистских преступников, не является ни демократическим, ни правовым государства по определению.