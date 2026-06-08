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Политика
Выборы в Армении: итоги сомнительны, перспективы туманны
Результаты выборов фиксируют невозможность власти законно поменять Конституцию и явный раскол в стране
Выборы в Армении: итоги сомнительны, перспективы туманны Выборы в Армении: итоги сомнительны, перспективы туманны

Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

Подведены «предварительно-окончательные» результаты парламентских выборов в Армении, прошедших накануне. По сведениям ЦИК, по завершении подсчета всех бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, что составило 727 160 единиц. За вторым местом закрепился альянс «Сильная Армения» с результатом 23,29% (340 062), на третьем — «Альянс Армения» с 9,94% (145 097), а четвертую позицию заняла «Процветающая Армения» с 4% (58 368).

В избирательном процессе были задействованы 18 политических объединений. Для получения мандатов партиям требовалось преодолеть порог в 4%, двухпартийным блокам — 8%, а альянсам из трех и более участников — 10%. Согласно законодательству, для создания правительства политической силе требуется контролировать минимум 52% депутатских мест.

Надо сказать, что атмосфера этих выборов была под стать другим восточноевропейско-постсоветским волеизъявлениям (в частности, молдавскому), где стоял вопрос – дружественные (либо просто прагматичные) отношения с Россия либо вассалитет перед Западом и участие в его антироссийской политике. Французское издание Le Journal du Dimanche сообщает, что для подавления «диссидентских настроений» армянское руководство опирается на существенную помощь французских спецслужб. Агенты подразделения VIGINUM ведут мониторинг и ограничивают доступ к онлайн-публикациям, идущим вразрез с государственным курсом.

В первых числах мая Эммануэль Макрон придал этой деятельности легальный статус, ратифицировав договор о партнерстве между Ереваном и Парижем. Комментируя запросы прессы, глава Франции пресек заявления о вмешательстве, заявив: «Речь идет не о вмешательстве, — подчеркнул он, — а о политической позиции». Любые сведения, наносящие ущерб репутации Пашиняна, подвергались проверке через специальные фильтры, созданные французскими специалистами по кибербезопасности. Также известно об участи в предвыборной кампании НКО из Бенилюкса.

В ходе самих выборов наблюдатели и оппозиция отметили случаи многочисленных нарушений. В интернет попали видеозаписи, подтверждающие, что военнослужащие осуществляют голосование уже после официального завершения работы участков. В селе Лор председатель местной избирательной комиссии, поддерживающая курс Пашиняна, собирает заполненные бюллетени в мешок и уносит их. Кроме того, на строениях рядом с участками размещали предвыборную рекламу премьер-министра, а часть избирателей столкнулась с трудностями при поиске мест для голосования.

«Мы наблюдаем как открытые репрессии, так и нарушения избирательного кодекса; присутствуют как технические огрехи, так и куда более серьезные правонарушения», — заявил адвокат и представитель политической силы «Сильная Армения» Арам Вардеванян.

Подготовка к голосованию сопровождалась сериями обысков, задержаний и арестов. В день голосования в Гюмри представители спецслужб блокировали штаб партии «Сильная Армения», принадлежащей Самвелу Карапетяну, которого Пашинян воспринимает как политическую угрозу на протяжении всего срока своего правления. Был задержан руководитель местного штаба блока Роберта Кочаряна. Под давление попала и партия «Процветающая Армения», где оперативники задержали около 50 сторонников.

«В отношении членов нашей партии было произведено порядка 700 арестов, при этом 80 человек уже заключены под стражу без внятных объяснений. Причины их задержаний и тюремного заключения остаются неясными. В таких условиях называть происходящее демократическим процессом просто нелепо», — констатировал лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян.

Вызывает много вопросов и сама процедура подсчёта голосов. В ночное время ЦИК совершил резкую остановку подсчета, прекратив трансляцию актуальной статистики в онлайн-режиме. Буквально за считанные минуты до этого показатели пашиняновцев резко снизились. По словам Карапетяна, это связано с тем, что после более пропашиняновских сельских территорий начали поступать данные из оппозиционно настроенных голосов, и пришлось резко в ручном режиме производить операции по корректировке результатов.

Наконец, нужно отметить, что явка была далеко  не самой внушительной – менее 60%. Многие жители Еревана в уличных интервью российским журналистам признавались, что они и их знакомые разочаровались в политике и не ходили на участки, в то время как пашиняновцы, помимо разных иных ухищрений, и свой реальный электорат мобилизовали практически полностью.

Всё это не помешало действующему премьеру еще до окончательного подсчёта голосов объявить о своём триумфе (Кочарян назвал данное заявление узурпацией власти). Пашинян резко обрушился на своих оппонентов. «Роберт Кочарян сядет. Гагик Царукян сядет. Самвел Карапетян сядет», — заявил он, добавив, что оппозиционеры «будут мечтать о бегстве из страны», но эмигрировать не смогут. Упомянул он и своих друзей, признав, что только что поговорил с Эммануэлем Макроном.

Одновременно глава правительства попытался вновь лавировать во внешней политике, дав понять, что не хочет окончательного разрыва с Россией, а максимальное сближение с ЕС всё же не подразумевает пока вхождение в него. «Мы пока не готовы быть членом ЕС. Наша первая цель - реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС. Без этого нам не быть членом ЕС. Это значит, что нам нужно продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. Это наша первичная цель», - сказал он.

Подводя итоги, нужно отметить, что электоральное «золото» «Гражданского договора» не только в моральном и юридическом, но и в сугубо прагматическом плане довольно спорно. Даже если Пашинян и сформирует единолично новое правительство, имеющегося «пакета акций» недостаточно для обещанного им принятия новой Конституции. В ней,  согласно договоренностям с Азербайджаном, не должно быть ссылок на Декларацию независимости Армении, упоминающей Нагорный Карабах.

Вполне возможно, в ближайшее время стоит ждать ухищрений власти с целью обойти эту проблему, вплоть до попыток отнять мандаты у оппозиции как у «антинациональной силы». Реакция будет соответствующей. Революция вряд ли произойдет, но общественно-политический раскол в стране остается весьма глубоким.

 

 

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