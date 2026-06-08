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Безопасность
Ближний Восток: перемирие не значит прекращение огня
Израиль и Иран пошли на эскалацию после нескольких недель относительного затишья
Ближний Восток: перемирие не значит прекращение огня Ближний Восток: перемирие не значит прекращение огня

Нина Тихонова, международный обозреватель

Нина Тихонова, международный обозреватель

Израиль и Иран 7 и 8 июня обменялись масштабными ударами. Это стало самым серьезным обострением ситуации на Ближнем Востоке с момента достижения договоренностей о приостановке боевых действий в апреле этого года.

Тегеран пошел на эскалацию после того, как Тель-Авив в воскресенье совершил атаки по району Дахия в столице Ливана Бейруте. Тогда в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что удары стали ответом на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". Иран в ответ выпустил несколько волн ракет. Как отметили в израильской армии, все они были перехвачены. В свою очередь, уже ЦАХАЛ атаковал  ряд объектов в западном и центральном Иране, а также нефтехимическое предприятие на юго-западе страны. В понедельник обстрелы израильской территории со стороны Тегерана возобновились. Кроме того, йеменские хуситы запустили баллистическую ракету, а также объявили о закрытии прохода в Красное море через Баб-эль-Мандебский пролив для всех связанных с Израилем судов.

К ситуации уже подключился президент США Дональд Трамп. Он потребовал у Ирана и Израиля прекратить обмен ударами и отдельно призвал премьера Биньямина Нетаньяху не мстить Исламской республике.

Примечательно, что не далее как 4 июня при посредничестве американцев между Ливаном и Израилем было достигнуто перемирие. По его условиям, движение "Хезболлах" должно было отвести свои формирования за реку Литани. Однако этот пункт подверг критике ряд ливанских политиков, и в частности спикер парламента Набих Берри. Он указал, что отвод бойцов организации должен происходить параллельно с выводом израильских войск из южных районов страны.

Ситуация на ливано-израильском направлении уже давно стала камнем преткновения в контактах между США и Ираном. Тегеран постоянно указывает, что апрельские договоренности с американцами о прекращении огня в зоне Персидского залива включают в себя также и ливанскую территорию. Логика Исламской республики понятна. Там стремятся поддержать позиции "Хезболлах", которые заметно ослабли в последние несколько лет после череды военных конфликтов с Израилем. И, как представляется, в Вашингтоне по этому вопросу проявляют достаточную гибкость, в большей степени акцентируя внимание на ядерной и ракетной программах Ирана, а также на проблеме разблокировки судоходства через Ормузский пролив.

Но на ливанском направлении свою игру ведет Израиль. Его войска на фоне общего обострения ситуации зашли на территорию соседней страны и создали на юге десятикилометровую буферную зону. При этом в Тель-Авиве выдали предписание жителям ряда районов эвакуироваться, в результате чего более миллиона ливанцев было вынуждено оставить свои дома.

Такая активность подрывает усилия американцев по достижению договоренностей с Ираном. По сути, главный союзник США на Ближнем Востоке периодически наносит Вашингтону и лично Дональду Трампу удар в спину. Последний, при всем своем жестком подходе по отношению к иранцам, кажется, начинает понимать, что ключ к решению многих проблем находится не в Тегеране, а в Тель-Авиве. Как стало известно СМИ, в ходе телефонного разговора с Биньямином Нетаньяху, состоявшегося 2 июня, Дональд Трамп осерчал, вел беседу на повышенных тонах и назвал главу израильского кабинета министров "гребаным сумасшедшим". Позже американский лидер подтвердил, что использовал такое выражение, и отметил, что его "немного беспокоили его (то есть Биньямина Нетаньяху - прим. ред.) постоянные конфликты с Ливаном".

Очевидно, тогда израильский премьер понял, что несколько перегнул палку, а потому пошел на тактический маневр, поскольку уже 4 июня было достигнуто соглашение о перемирии с Ливаном. Однако, как видно по последним событиям, эти договоренности, судя по всему, изначально воспринимались как краткосрочное недоразумение. По сути, Биньямин Нетаньяху одним выстрелом убил двух зайцев: создал подходящую атмосферу для продолжения операций на территории соседней страны, а также вбил очередной клин между американцами и иранцами. После хрупкого прогресса на переговорах с США Исламская республика теперь вполне может выступить с новыми требованиями, которые Вашингтон будет отвергать и выставлять встречные. Этот дипломатический пинг-понг может продолжаться произвольное количество времени и сопровождаться периодическим вмешательством со стороны Израиля. И Израиль - это единственная страна, которую устраивает ситуация, когда договоренностей не удается достичь: военная и политическая экспансия Тель-Авива в регионе расширяется, пока остальные игроки погрязли в бесконечных переговорах.

При этом и Дональду Трампу, и руководству в Иране очень хотелось бы прекращения кризиса, но только при условии сохранения лица. Такой результат теоретически был бы возможен, если бы, как любит говорить американский президент, это танго танцевали вдвоем. Но ближневосточный вариант этого танца предполагает, что в пару постоянно вклинивается кто-то третий. 

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