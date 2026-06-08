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США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение

Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Власти Ирана предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявила, что целью ударов была израильская авиабаза Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану.

Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Власти Ирана предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявила, что целью ударов была израильская авиабаза Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану.

По территории Израиля запущено 11 баллистических ракет. Такие данные привел посол еврейского государства в США Йехиэль Лейтер. В понедельник Израиль подвергся еще одному ракетному обстрелу со стороны Ирана.

Израильские ВВС в свою очередь нанесли ночью удары по Ирану, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Целью атаки названы военные объекты в западных и центральных районах исламской республики. Иранский телеканал Al Alam сообщил, что объекты на территории нефтехимического предприятия в провинции Хузестан получили повреждения в результате ударов ВС Израиля.

Кроме того ВС Израиля атаковали аэропорт в иранском Ширазе, сообщил иранский телеканал Al Alam. По его сведениям, системы ПВО исламской республики также сработали к западу от Тегерана, перехватив объекты в небе над городом Кередж.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров поясняет, что «Главная цель, которую преследовал Иран, нанося удары по Израилю, это поддержка «Хезболлы». Это их ближайший союзник.  «Хезболла» выступила за продолжение боевых действий с Израилем на стороне Тегерана, и Иран не может ее бросить».

По мнению эксперта, «США в этой ситуации ничего не могут сделать. Да, Трамп может позвонить Нетаньяху, а иранцы могут продолжить переговоры. Но надо понимать, что эта война надолго, и она будет то резко усиливаться, то уменьшаться. Но эта война надолго. Американцы ничего не могут сделать с Нетаньяху, и Нетаньяху будет прикидываться, что все хорошо, но потом опять наносить удары».     

   

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