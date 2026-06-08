Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 634 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 634 дрона ВСУ
8 июня 2026 / 18:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 634 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 634 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотник, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 664 танка и других боевых бронемашин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 602 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
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