Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 634 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 634 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 634 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 634 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотник, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 664 танка и других боевых бронемашин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 602 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.