Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 19:42
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
Москва
8 июня 2026 / 19:42
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
8 июня 2026 / 19:09
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
8 июня 2026 / 18:27
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
8 июня 2026 / 18:24
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Внешняя политика / Многополярный мир
Политика
Лавров отметил, что Гутерриш откровенно подыгрывает Западу
Лавров отметил, что Гутерриш откровенно подыгрывает Западу Лавров отметил, что Гутерриш откровенно подыгрывает Западу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно подыгрывает Западу, тем самым нарушая требования занимаемой должности. На этом акцентировал внимание РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно подыгрывает Западу, тем самым нарушая требования занимаемой должности. На этом акцентировал внимание РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом.

Лавров отметил, что в соответствии с Уставом ООН генсек должен оставаться беспристрастным и готовым к "претворению в жизнь задач, изложенных в Уставе организации, во всей их полноте и взаимосвязи, а не избирательно".

"К сожалению, нынешний генеральный секретарь, которого я очень хорошо знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе", - указал глава российской дипломатии.

По его словам, все последние публичные заявления генсека и его сотрудников "неизменно сводились к тому, что нужно выполнять Устав ООН и территориальную целостность Украины". "На мои прямые к нему обращения касательно того, как же быть с другими принципами Устава ООН, помимо территориальной целостности, в частности с принципом самоопределения народов, он заявлял, что это к делу не относится", - подчеркнул российский министр.

Вместе с тем в ситуации с Гренландией и США, ответ руководства ООН был совершенно "иным по сравнению с ответами на вопросы по Украине" и содержал в себе мысль о необходимости руководствоваться в ней "международным правом, Уставом ООН, территориальной целостностью Дании и правом гренландцев на самоопределение", добавил он.

  • new_top
Также по теме:
08.06.2026 16:30
Китай намерен углублять сотрудничество с КНДР
08.06.2026 12:59
Россия в 2026 году намерена отказаться от виз с тремя странами
08.06.2026 12:47
Си Цзиньпин посещает КНДР с госвизитом
05.06.2026 11:18
Xinhua: Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 8-9 июня
04.06.2026 20:15
Путин отметил, что Россия не делала "никаких разворотов" в сторону Азии
01.06.2026 12:45
Россия работает над открытием посольств на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того
25.05.2026 16:45
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
25.05.2026 14:45
Песков: Москва услышала заверения Еревана в отказе от антироссийской риторики
25.05.2026 10:59
FT: Си Цзиньпин подверг критике премьера Японии на переговорах с США
21.05.2026 18:31
Премьер Литвы призвала воздержаться от необоснованных претензий в адрес России
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
19:15
Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов
18:59
Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга
18:45
Еврокомиссия заявила о выделении Украине €2,8 млрд
18:31
Лавров отметил, что Гутерриш откровенно подыгрывает Западу
18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 634 дрона ВСУ
17:59
hh.ru: в России зарплата соцработников достигает 75 тыс. рублей
17:45
Премьер Испании подарил Льву XIV оливковое дерево
17:30
Сильная магнитная буря прогнозируется 8 июня
17:15
Bloomberg: более половины граждан Британии поддержали бы возвращение в ЕС
16:59
Путин призвал не допускать "зависания" работ по строящимся ледоколам
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО