Лавров отметил, что Гутерриш откровенно подыгрывает Западу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно подыгрывает Западу, тем самым нарушая требования занимаемой должности. На этом акцентировал внимание РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно подыгрывает Западу, тем самым нарушая требования занимаемой должности. На этом акцентировал внимание РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом.

Лавров отметил, что в соответствии с Уставом ООН генсек должен оставаться беспристрастным и готовым к "претворению в жизнь задач, изложенных в Уставе организации, во всей их полноте и взаимосвязи, а не избирательно".

"К сожалению, нынешний генеральный секретарь, которого я очень хорошо знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе", - указал глава российской дипломатии.

По его словам, все последние публичные заявления генсека и его сотрудников "неизменно сводились к тому, что нужно выполнять Устав ООН и территориальную целостность Украины". "На мои прямые к нему обращения касательно того, как же быть с другими принципами Устава ООН, помимо территориальной целостности, в частности с принципом самоопределения народов, он заявлял, что это к делу не относится", - подчеркнул российский министр.

Вместе с тем в ситуации с Гренландией и США, ответ руководства ООН был совершенно "иным по сравнению с ответами на вопросы по Украине" и содержал в себе мысль о необходимости руководствоваться в ней "международным правом, Уставом ООН, территориальной целостностью Дании и правом гренландцев на самоопределение", добавил он.