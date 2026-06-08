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Экономика
Еврокомиссия заявила о выделении Украине €2,8 млрд
Еврокомиссия заявила о выделении Украине €2,8 млрд Еврокомиссия заявила о выделении Украине €2,8 млрд

Еврокомиссия (ЕК) заявила о выделении Украине €2,8 млрд, это седьмой транш бюджетной помощи в рамках программы в €50 млрд 2024 года.

Еврокомиссия (ЕК) заявила о выделении Украине €2,8 млрд, это седьмой транш бюджетной помощи в рамках программы в €50 млрд 2024 года.

"Еврокомиссия выделила Украине €2,8 млрд бюджетной помощи. Это седьмой транш в рамках европейского фонда для Украины", - указал представитель ЕК Гийом Мерсье, выступая на брифинге в Брюсселе.

По его словам, всего с марта 2024 года ЕС выделил Киеву в рамках этой программы €29,5 млрд. Суммарный объем данной программы составляет €50 млрд. Она основана на займах, обслуживаемых за счет доходов от реинвестирования замороженных активов РФ.

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