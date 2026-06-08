Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с заместителем председателя КНР Хань Чжэном заверил, что Пекин может рассчитывать на Минск как на самого надежного друга.
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
8 июня 2026 / 19:09
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
8 июня 2026 / 18:27
Политика
Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга
8 июня 2026 / 18:59
© БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с заместителем председателя КНР Хань Чжэном заверил, что Пекин может рассчитывать на Минск как на самого надежного друга.
"Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
"Наши отношения складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, нашими политическими отношениями последовал бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику", - подчеркнул белорусский лидер.
Также по теме:
05.06.2026 14:46Протасевич: сторонница Тихановской работала на КГБ, полагая, что контактирует с СБУ
04.06.2026 13:16СБ РФ: учения ядерных сил России и Белоруссии призваны отрезвить "горячих прибалтийских тигров"
03.06.2026 17:47Белоусов отметил важность сотрудничества России и Белоруссии в свете враждебности НАТО
01.06.2026 15:59Лукашенко назвал Ким Чен Ына "перспективным молодым человеком"
26.05.2026 16:15JW: слова Зеленского о возможном наступлении РФ из Белоруссии не имеют подтверждений
21.05.2026 20:33Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии
21.05.2026 18:59Лукашенко: Белоруссия не намерена втягиваться в конфликт на Украине
Актуально