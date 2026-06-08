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Политика
Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга
Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с заместителем председателя КНР Хань Чжэном заверил, что Пекин может рассчитывать на Минск как на самого надежного друга.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с заместителем председателя КНР Хань Чжэном заверил, что Пекин может рассчитывать на Минск как на самого надежного друга.

"Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Наши отношения складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, нашими политическими отношениями последовал бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику", - подчеркнул белорусский лидер. 

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