Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов

Центральноафриканская Республика (ЦАР) будет принимать мигрантов из третьих стран, которых будут депортировать из США. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters .

Центральноафриканская Республика (ЦАР) будет принимать мигрантов из третьих стран, которых будут депортировать из США. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Как заявил чиновник в правительстве ЦАР, соглашение с Соединенными Штатами обсуждалось 18 мая в столице республики, Банги. По итогам визита американской делегации была достигнута договоренность. Сведения о числе принимаемых мигрантов, их гражданстве или о том, когда ожидаются первые рейсы, не уточняются.

Согласно данным агентства, по прибытии в ЦАР депортированные будут переданы в ведение Международной организации по миграции.

Некоторое время назад США договорились о приеме депортированных с Демократической Республикой Конго (ДРК), Угандой, Ганой, Камеруном, Руандой, Экваториальной Гвинеей, Эсватини и Южным Суданом.

Африка становится главным направлением для депортации из США нежелательных лиц. Американские власти депортируют в Африку лиц, которые либо отбывали длительные сроки заключения за тяжкие преступления, либо недавно освободились из заключения. Верховный суд США признал такого рода действия законными.