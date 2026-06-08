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Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов
Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов

Центральноафриканская Республика (ЦАР) будет принимать мигрантов из третьих стран, которых будут депортировать из США. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Центральноафриканская Республика (ЦАР) будет принимать мигрантов из третьих стран, которых будут депортировать из США. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Как заявил чиновник в правительстве ЦАР, соглашение с Соединенными Штатами обсуждалось 18 мая в столице республики, Банги. По итогам визита американской делегации была достигнута договоренность. Сведения о числе принимаемых мигрантов, их гражданстве или о том, когда ожидаются первые рейсы, не уточняются.

Согласно данным агентства, по прибытии в ЦАР депортированные будут переданы в ведение Международной организации по миграции.

Некоторое время назад США договорились о приеме депортированных с Демократической Республикой Конго (ДРК), Угандой, Ганой, Камеруном, Руандой, Экваториальной Гвинеей, Эсватини и Южным Суданом.

Африка становится главным направлением для депортации из США нежелательных лиц. Американские власти депортируют в Африку лиц, которые либо отбывали длительные сроки заключения за тяжкие преступления, либо недавно освободились из заключения. Верховный суд США признал такого рода действия законными.

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