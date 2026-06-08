Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июня 2026 / 21:13
КОТИРОВКИ
USD
08/06
73.4689
EUR
08/06
85.5582
Новости часа
Лидеры Китая и КНДР достигли важного консенсуса для развития отношений Лавров призвал серьезно воспринимать слова Путина о том, что все зависит от героев СВО
Москва
8 июня 2026 / 21:13
Котировки
USD
08/06
currency
73.4689
0.0000
EUR
08/06
currency
85.5582
0.0000
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
8 июня 2026 / 19:09
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
8 июня 2026 / 18:27
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
8 июня 2026 / 18:24
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 445 военных
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 445 военных Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 445 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 445 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 445 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 235 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - более 180, "Центр" - до 325, на направлении "Восток" - свыше 450 и "Днепр" - до 35 военнослужащих.

  • new_top
Также по теме:
08.06.2026 18:45
Еврокомиссия заявила о выделении Украине €2,8 млрд
08.06.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 634 дрона ВСУ
08.06.2026 15:59
Лавров: "письмо" Зеленского Путину было разослано по всему миру
08.06.2026 15:45
Российские ВС ударили за сутки по объектам транспорта и энергетики ВСУ
08.06.2026 14:57
Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию
08.06.2026 13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
05.06.2026 20:59
Путин в ответ на письмо Зеленского призвал военных: "Работайте, братья!"
05.06.2026 19:45
Путин обратил внимание на элементы хамства в письме Зеленского
05.06.2026 19:29
Путин прокомментировал атаки Киева на ЗАЭС
05.06.2026 18:43
Российские ВС за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
Политолог Войко: на пути евроинтеграции Армения потеряет много экономических преференций
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
20:59
Лидеры Китая и КНДР достигли важного консенсуса для развития отношений
20:45
Лавров призвал серьезно воспринимать слова Путина о том, что все зависит от героев СВО
20:30
Володин считает маразмом планы ЕС выделить Киеву средства на дроны
20:16
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 445 военных
19:59
Каллас заявила об отсутствии условий для диалога между РФ и ЕС
19:45
Папа Римский призвал отказаться от перевооружения и эвтаназии
19:30
Захарова: выборы в Армении состоялись в условиях давления на оппозицию
19:15
Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов
18:59
Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга
18:45
Еврокомиссия заявила о выделении Украине €2,8 млрд
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО