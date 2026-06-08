Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 445 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 445 военных
8 июня 2026 / 20:16
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 445 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 235 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - более 180, "Центр" - до 325, на направлении "Восток" - свыше 450 и "Днепр" - до 35 военнослужащих.
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