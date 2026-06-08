Захарова: выборы в Армении состоялись в условиях давления на оппозицию

Выборы в парламент Армении проводились в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Выборы в парламент Армении проводились в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание, что предварительные итоги, объявленные республиканским ЦИК, говорят о том, что заявившая о своей победе партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна "не получила монополию на власть". "Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом ее поддержка существенно снизилась", - указала дипломат

По ее словам, Москва в вопросах дальнейшей линии в делах с Ереваном намерена выстраивать свой курс с учетом реальных шагов армянского руководства.

"В России всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания. В то же время прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано", - подчеркнула Захарова.

"Рассчитываем, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах", - добавила она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что в армянском обществе очевиден широкий запрос на развитие связей между Москвой и Ереваном и на дальнейшее благотворное пребывание Армении в ЕАЭС, "приносящее армянскому народу осязаемые большие блага".