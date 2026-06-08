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Папа Римский призвал отказаться от перевооружения и эвтаназии
Папа Римский призвал отказаться от перевооружения и эвтаназии Папа Римский призвал отказаться от перевооружения и эвтаназии

Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая в Конгрессе депутатов в рамках апостольской поездки в Испанию. Он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте.

Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая в Конгрессе депутатов в рамках апостольской поездки в Испанию. Он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте.

"Любая война - это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры. Оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Именно поэтому крайне тревожит то, что в различных частях мира перевооружение вновь становится ответом на уязвимость международного порядка. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву", - указал он.

Вместе с тем в своем обращении понтифик затронул этические вопросы, касающиеся искусственного прерывания беременности и эвтаназии. Лев XIV задался вопросом, можно ли считать справедливым общество, в котором "отброшена тень на еще не рожденного ребенка, старика или больного".

"Защита человеческой жизни - это задача цивилизации. Каждая человеческая жизнь должна быть признана и сохранена с момента зачатия и до естественного заката, в любой момент существования человека", - подчеркнул он.

В Испании закон, регулирующий проведение эвтаназии, был принят в 2021 году. 

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