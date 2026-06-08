Каллас заявила об отсутствии условий для диалога между РФ и ЕС

Европейский союз не видит условий для ведения переговоров с Россией. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны сообщества на Кипре.

Европейский союз не видит условий для ведения переговоров с Россией. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны сообщества на Кипре.

Тремя днями ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечал, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. О заинтересованности в диалоге с РФ также заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы чувствуем, что пока условий для переговоров нет. Мы обсуждаем новый, 21-й пакет санкций", - сказала Каллас, призвав государства Евросоюза набраться "стратегического терпения" и продолжить нынешний курс.

Кроме того, глава евродипломатии заявила, что ее служба подготовила к встрече глав МИД ЕС 15 июня в Брюсселе промежуточное санкционное предложение против РФ по включению в черный список 80 лиц и организаций, имеющих отношение к российской оборонной промышленности и СМИ.