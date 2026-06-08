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Володин считает маразмом планы ЕС выделить Киеву средства на дроны
Володин считает маразмом планы ЕС выделить Киеву средства на дроны Володин считает маразмом планы ЕС выделить Киеву средства на дроны

Европейский союз за счет средств европейских граждан спонсирует удары по своим же территориям. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы ЕС выделить Киеву €6 млрд на беспилотники на фоне новостей о взрывах дронов в Латвии и Молдавии.

Европейский союз за счет средств европейских граждан спонсирует удары по своим же территориям. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы ЕС выделить Киеву €6 млрд на беспилотники на фоне новостей о взрывах дронов в Латвии и Молдавии.

"Маразм крепчал. Глава евродипломатии Каллас заявляет, что Евросоюз выделит киевскому террористическому режиму €6 млрд на беспилотники. Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают", - указал он в своем канале в "Максе".

Володин также напомнил, что сначала в Европе разрешили взорвать "Северные потоки", чем внесли вклад в стагнацию экономики Германии и других европейских государств. "Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе. Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили", - отметил он. 

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Владимир Путин
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