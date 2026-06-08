Европейский союз за счет средств европейских граждан спонсирует удары по своим же территориям. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы ЕС выделить Киеву €6 млрд на беспилотники на фоне новостей о взрывах дронов в Латвии и Молдавии.

Европейский союз за счет средств европейских граждан спонсирует удары по своим же территориям. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы ЕС выделить Киеву €6 млрд на беспилотники на фоне новостей о взрывах дронов в Латвии и Молдавии.

"Маразм крепчал. Глава евродипломатии Каллас заявляет, что Евросоюз выделит киевскому террористическому режиму €6 млрд на беспилотники. Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают", - указал он в своем канале в "Максе".

Володин также напомнил, что сначала в Европе разрешили взорвать "Северные потоки", чем внесли вклад в стагнацию экономики Германии и других европейских государств. "Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе. Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили", - отметил он.