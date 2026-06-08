Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова президента Владимира Путина о ситуации вокруг Украины следует воспринимать со всей серьезностью. Он отметил, что ключевое значение для исхода конфликта имеют не переговоры, а действия участников специальной военной операции (СВО) на линии фронта.
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Политика
Лавров призвал серьезно воспринимать слова Путина о том, что все зависит от героев СВО
8 июня 2026 / 20:45
© Евгений Мессман/ ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова президента Владимира Путина о ситуации вокруг Украины следует воспринимать со всей серьезностью. Он отметил, что ключевое значение для исхода конфликта имеют не переговоры, а действия участников специальной военной операции (СВО) на линии фронта.
Глава российской дипломатии обратил внимание, что, как ранее отмечал президент в ходе Петербургского международного экономического форума, развитие ситуации сегодня определяется, в первую очередь, действиями российских военнослужащих, а не переговорным процессом. С соответствующим заявлением Лавров выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом.
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