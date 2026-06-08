Лавров призвал серьезно воспринимать слова Путина о том, что все зависит от героев СВО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова президента Владимира Путина о ситуации вокруг Украины следует воспринимать со всей серьезностью. Он отметил, что ключевое значение для исхода конфликта имеют не переговоры, а действия участников специальной военной операции (СВО) на линии фронта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова президента Владимира Путина о ситуации вокруг Украины следует воспринимать со всей серьезностью. Он отметил, что ключевое значение для исхода конфликта имеют не переговоры, а действия участников специальной военной операции (СВО) на линии фронта.

Глава российской дипломатии обратил внимание, что, как ранее отмечал президент в ходе Петербургского международного экономического форума, развитие ситуации сегодня определяется, в первую очередь, действиями российских военнослужащих, а не переговорным процессом. С соответствующим заявлением Лавров выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом.