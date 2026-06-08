Лидеры Китая и КНДР достигли важного консенсуса для развития отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын достигли важного консенсуса для развития двусторонних отношений. Соответствующее сообщение распространило агентство Xinhua по итогам приветственного банкета, данного по случаю госвизита китайского лидера.

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын достигли важного консенсуса для развития двусторонних отношений. Соответствующее сообщение распространило агентство Xinhua по итогам приветственного банкета, данного по случаю госвизита китайского лидера.

"В ходе этого визита мы с товарищем генеральным секретарем Ким Чен Ыном достигли важного консенсуса", - сказал лидер КНР. Он отметил, что стороны условились исходить из стратегической высоты будущего социализма, укреплять контакты на высшем уровне, углублять стратегическое взаимодействие, расширять практическое сотрудничество и содействовать развитию связей между народами двух стран.

Ким Чен Ын, со своей стороны, обратил внимание, что его нынешняя встреча с Си Цзиньпином позволила достичь важных договоренностей в свете изменений международной обстановки. По его словам, стороны также провели широкий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Приветственный банкет состоялся вечером 8 июня в пхеньянском зале "Мокран". В мероприятии приняли участие Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань, Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу, а также член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци и глава МИД КНР Ван И.