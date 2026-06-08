Экономика России в 2027 году должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.
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Экономика
Мишустин анонсировал переход экономики России к сбалансированному росту
8 июня 2026 / 21:15
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Экономика России в 2027 году должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.
"Со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл", - отметил он, подводя итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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