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Экономика
Мишустин анонсировал переход экономики России к сбалансированному росту
Мишустин анонсировал переход экономики России к сбалансированному росту Мишустин анонсировал переход экономики России к сбалансированному росту

Экономика России в 2027 году должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.

Экономика России в 2027 году должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.

"Со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл", - отметил он, подводя итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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