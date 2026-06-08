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Санду не планирует менять конституцию для переизбрания на третий срок
Санду не планирует менять конституцию для переизбрания на третий срок Санду не планирует менять конституцию для переизбрания на третий срок

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует менять конституцию, чтобы баллотироваться на третий президентский срок.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует менять конституцию, чтобы баллотироваться на третий президентский срок.

"Я верю в демократию. Я никогда не нарушала конституцию. Считаю правильным, что число мандатов ограничено конституцией. Очевидно, что все эти разговоры о третьем мандате - ложь. Эти фейки распространяют люди, которые не уважают наших граждан", - отметила она в беседе с молдавским видеоблогером.

В феврале Санду отмечала, что не строила конкретных планов в отношении политической жизни после завершения второго мандата в 2028 году. Вместе с тем она заявляла, что "намерена и дальше развивать Молдавию" независимо от того, какую должность будет занимать в будущем.

Согласно конституции одно и то же лицо не может занимать высший государственный пост более двух сроков подряд.

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