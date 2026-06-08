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Безопасность
СФ: разрешение задерживать танкеры с нефтью из России усиливает риски
СФ: разрешение задерживать танкеры с нефтью из России усиливает риски СФ: разрешение задерживать танкеры с нефтью из России усиливает риски

Разрешение кораблям стран Евросоюза в Средиземном море задерживать танкеры с нефтью из России только увеличивает риски дальнейшей эскалации. Об этом заявил зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк в беседе с ТАСС.

Разрешение кораблям стран Евросоюза в Средиземном море задерживать танкеры с нефтью из России только увеличивает риски дальнейшей эскалации. Об этом заявил зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк в беседе с ТАСС.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что страны ЕС разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции IRINI, задерживать иностранные танкеры, предположительно транспортирующие российскую нефть, которые в Брюсселе называют "теневым флотом".

"Решение нацелено не столько против российской экономики, сколько против перспектив восстановления нормальных отношений и построения устойчивого мира в будущем. Любая попытка перевести экономическое соперничество в плоскость силового давления лишь углубляет недоверие и увеличивает риски дальнейшей эскалации", - подчеркнул Басюк.

По его словам, Европа все больше делает ставку на конфронтацию вместо поиска долгосрочных механизмов безопасности.

"Если этот агрессивный русофобский курс будет продолжен, то последствия могут выйти далеко за рамки торговых споров и санкций", - заключил собеседник агентства. 

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