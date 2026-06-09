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Итоги парламентских выборов в Армении будут подведены 14 июня
Итоги парламентских выборов в Армении будут подведены 14 июня Итоги парламентских выборов в Армении будут подведены 14 июня

ЦИК Армении представит итоговые результаты парламентских выборов в стране 14 июня. Об этом сообщил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.

ЦИК Армении представит итоговые результаты парламентских выборов в стране 14 июня. Об этом сообщил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.

"До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги", - отметил он в эфире Общественного телевидения Армения.

Овакимян уточнил, что после 14 июня, согласно избирательному кодексу, в течение пяти дней будет перерыв, а на пятый день можно будет обратиться в Конституционный суд с жалобой.

Вместе с тем, по его словам, после подачи жалобы в Конституционный суд, ее рассмотрение должно быть осуществлено в течение 15 дней. В случае, если партии не пойдут в суд, следующим этапом после объявления итогов станет предоставление партиям мандатов.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по предварительным данным ЦИК страны, получает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 3,996% и не проходит в парламент Армении. Явка составила 58,97%.

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