США нацелились на ключевые проливы Мирового океана

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Наблюдаемая сейчас попытка администрации Трампа перехватить у Ирана контроль над Ормузским проливом на самом деле являются частью более масштабной стратегии нынешней американской администрации взять под контроль мировую внешнюю торговлю, в частности торговлю Китая, через контроль над узкими водными маршрутами.

Первым в реализации этих планов стал Панамский канал. Этот 82-х километровый канал является основным водным путем, соединяющим Атлантический и Тихий океаны. Он позволяет избежать дополнительного обхода Южной Америки в 13000 км. За год через него проходит около 10 000 судов. Более 40% потребительских товаров из Северо-Восточной Азии к восточному побережью США, перевозится через него. США являются его крупнейшим клиентом (3/4 грузов), Китай - вторым по величине.

Он был построен США в начале XX века и большую часть столетия эксплуатировался США, пока администрация Картера не договорилась о его передаче Панаме. Сейчас канал управляется ее правительством через специальное агентство - Управление Панамского канала. Он является ключевым источником финансовых поступлений для Панамы, в 2024 г. он принес почти 5 млрд долл. (23,6% годового дохода страны).

По мнению Трампа решение о передаче канала Панаме было неверным и ослабило позиции Вашингтона, в то время как китайские компании значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру (гонконгский холдинг CK Hutchison Holdings является оператором 2-х портов на входе и выходе из канала). После возвращения в Белый дом он стал требовать его возвращения под контроль США и в 2025 г. после переговоров госсекретаря США Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино Панама отказалась продлевать меморандум о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». При этом Мулино заявил, что два порта по обе стороны Панамского канала продолжат работать в обычном режиме. Единственно значимым последствием стало решение Верховного суда страны об аннулировании прав гонконгского холдинга CK Hutchison Holdings, принадлежащим миллиардеру Ли Кашину, близкого Пекину, на управление портами на входе и выходе из канала. Как сообщило морское управление Панамы управление этими гаванями временно будет осуществлять датская компания Maersk, а затем будет проведен конкурс по выбору новой компании. Отмечу, что ранее американская BlackRock хотела купить оба порта у CK Hutchison .

Следующим на очереди стал Ормузский пролив. Расчёт американской стороны очевиден - Китай сильно зависит от импорта энергоносителей из этого региона, а США по-прежнему сохраняют военно-морское превосходство над остальными странами и над Китаем. Но, в отличие от истории с Панамским каналом, решить эту задачу быстро не удалось. Несмотря на американскую блокаду и недели переговоров, Иран не оставил попыток сохранить суверенитет над Ормузским проливом. Отмечу, что до американской блокады Тегеран предоставлял китайским судам привилегированный проход через пролив, взимая плату в размере двух миллионов долларов за судно с других стран и полностью перекрыв доступ враждебным.

Сейчас американские военные отрабатывают различные непубличные способы защиты судов в этом водном пути. Вместо того, чтобы объявлять открытый вызов Ирану, США координируют свои действия с судовладельцами. Данные, полученные из заявлений Центрального командования США, судоходных данных и других источников, свидетельствуют о том, что корабли отключают транспондеры и держатся вблизи оманского побережья на юге пролива, чтобы избежать иранских мин и при необходимости получить помощь от американских военных.

Пока блокада выглядит не столько как продуманная военная операция, а скорее как инструмент шантажа, призванный вынудить Тегеран согласиться на американские условия. Трамп в беседе с Fox News заявил, что Вашингтон не намерен мириться с тем, что Иран зарабатывает миллионы долларов на пошлинах за проход судов, избирательно пропуская «своих» и блокируя «чужих». Однако, даже если блокада останется элементом торга, экономические последствия происходящего будут катастрофическими для глобального рынка энергоносителей. До начала боевых действий через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 138 судов, обеспечивая транспортировку примерно 25% мировых поставок нефти и 20% СПГ, а также иного сырья и товаров. Сейчас трафик упал почти до нуля, цены на нефть марки Brent подскочили до 100 долл./барр., газ в Европе подорожал почти вдвое. Кроме того, иранская авантюра США дала старт опасной тенденции. В условиях взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив Индонезия, Сингапур и Малайзия уже публично обсуждают целесообразность аналогичного шага в отношении Малаккского пролива.

Иранская неудача не остановила американцев. В апреле США объявили о новой дорожной карте военного сотрудничества с Марокко. Гибралтарский пролив находится между Испанией и Марокко и является ключевым морским путем между Европой и Африкой. Это позволит им укрепить контроль за этой важной водной артерией.

Кроме того США предприняли ряд шагов, которые потенциально могут повлиять на контроль над другим стратегически важным проливом – Малаккским. Он расположен между Малайским полуостровом и островом Суматра (Индонезия). Площадь этой важной водной артерии почти 200 тыс. кв. км, длина 805 км, ширина от 65 до 250 км, в самой узкой части, у побережья Сингапура, всего лишь 2,8 км. Важность Малаккского пролива заключается в том, что он соединяет самые многонаселенные страны планеты: Индию, Китай и Индонезию, где проживает свыше 3 млрд человек. Через Малаккский пролив проходит каждый год порядка 100 тыс. кораблей, на него приходится от 20 до 25% грузооборота планеты. Что касается углеводородов, то Малаккский пролив превосходит Ормузский. Через него в прошлом году прошло 35% всей нефти, перевозимой по морю, и 20% СПГ. Помимо Китая больше всего зависят от Малаккского пролива Япония и Южная Корея.

Индонезия, Малайзия и Сингапур являются, по сути, операторами Малаккского пролива так же, как Иран и Оман – Ормуза. Но, в отличие от Ирана, эти страны дружественны с США. Малайзия ведет ними активную торговлю, получает инвестиции и является активным участником американской Индо-Тихоокеанской экономической программы. Она получает значительную выгоду от инициированного США движения по «снижению рисков» в цепочках поставок, завязанных на Китай. Для другого оператора - Индонезии Дональд Трамп снизил пошлины, а в апреле США заключили с ней соглашение о военном партнерстве. Все эти действия потенциально могут повлиять на контроль над этим важным проливом.

И наконец, Тайваньский пролив всегда был и есть в основе проблемы Тайваня к которой такт болезненно относится Пекин. Ситуация там жизненно важна как для китайской экономики, так и для Японии, а также Южной Кореи.

Представленные данные показывают, что пока Трамп и Си Цзиньпин обсуждают политические и торговые проблемы, США тихой сапой пытаются взять под контроль стратегически важные проливы и морскую логистику, играющие ключевую роль в мировых цепочках поставок, от доступности которых в существенной степени зависит экономическая динамика Китая. И в рамках этой стратегии война в Иране приобрела глобальный масштаб. Хотя масштабы военных действий сведены к минимуму, конфликт перешел в экономическую плоскость и такой подход, возможно, станет обычным явлением в ближайшие годы.