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Безопасность
США нацелились на ключевые проливы Мирового океана
Это позволит ими контролировать активность Китая в любой точке мира
США нацелились на ключевые проливы Мирового океана США нацелились на ключевые проливы Мирового океана

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Наблюдаемая сейчас попытка администрации Трампа перехватить у Ирана контроль над Ормузским проливом на самом деле являются частью более масштабной стратегии нынешней американской администрации взять под контроль мировую внешнюю торговлю, в частности торговлю Китая, через контроль над узкими водными маршрутами.

Первым в реализации этих планов стал Панамский канал. Этот  82-х километровый канал является основным водным путем, соединяющим Атлантический и Тихий океаны. Он позволяет избежать дополнительного обхода Южной Америки в 13000 км. За год через него проходит около 10 000 судов. Более 40% потребительских товаров из Северо-Восточной Азии к восточному побережью США, перевозится через него. США являются его крупнейшим клиентом (3/4 грузов), Китай - вторым по величине.

Он был построен США в начале XX века и большую часть столетия эксплуатировался США, пока администрация Картера не договорилась о его передаче Панаме. Сейчас канал управляется ее правительством через специальное агентство - Управление Панамского канала. Он является ключевым источником финансовых поступлений для Панамы, в 2024 г. он принес почти 5 млрд долл. (23,6% годового дохода страны).

По мнению Трампа решение о передаче канала Панаме было неверным и ослабило позиции Вашингтона, в то время как китайские компании значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру (гонконгский холдинг CK Hutchison Holdings является оператором 2-х портов на входе и выходе из канала). После возвращения в Белый дом он стал требовать его возвращения под контроль США и в 2025 г. после переговоров госсекретаря США Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино  Панама отказалась продлевать меморандум о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». При этом Мулино заявил, что два порта по обе стороны Панамского канала продолжат работать в обычном режиме. Единственно значимым последствием стало решение Верховного суда страны об аннулировании прав гонконгского холдинга CK Hutchison Holdings, принадлежащим миллиардеру Ли Кашину, близкого Пекину, на управление портами на входе и выходе из канала. Как сообщило морское управление Панамы управление этими гаванями временно будет осуществлять датская компания Maersk, а затем будет проведен конкурс по выбору новой компании. Отмечу, что ранее американская BlackRock хотела купить оба порта у CK Hutchison .

Следующим на очереди стал Ормузский пролив. Расчёт американской стороны очевиден - Китай сильно зависит от импорта энергоносителей из этого региона, а США по-прежнему сохраняют военно-морское превосходство над остальными странами и над Китаем. Но, в отличие от истории с Панамским каналом, решить эту задачу быстро не удалось. Несмотря на американскую блокаду и  недели переговоров, Иран не оставил попыток сохранить суверенитет над Ормузским проливом. Отмечу, что до американской блокады Тегеран предоставлял китайским судам привилегированный проход через пролив, взимая плату в размере двух миллионов долларов за судно с других стран и полностью перекрыв доступ враждебным.  

Сейчас американские военные отрабатывают различные непубличные способы защиты судов в этом водном пути. Вместо того, чтобы объявлять открытый вызов Ирану, США координируют свои действия с судовладельцами. Данные, полученные из заявлений Центрального командования США, судоходных данных и других источников, свидетельствуют о том, что корабли отключают транспондеры и держатся вблизи оманского побережья на юге пролива, чтобы избежать иранских мин и при необходимости получить помощь от американских военных.

Пока блокада выглядит не столько как продуманная военная операция, а скорее как инструмент шантажа, призванный вынудить Тегеран согласиться на американские условия. Трамп в беседе с Fox News заявил, что Вашингтон не намерен мириться с тем, что Иран зарабатывает миллионы долларов на пошлинах за проход судов, избирательно пропуская «своих» и блокируя «чужих». Однако, даже если блокада останется элементом торга, экономические последствия происходящего будут катастрофическими для глобального рынка энергоносителей. До начала боевых действий через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 138 судов, обеспечивая транспортировку примерно 25% мировых поставок нефти и 20% СПГ, а также иного сырья и товаров. Сейчас трафик упал почти до нуля, цены на нефть марки Brent подскочили до 100 долл./барр., газ в Европе подорожал почти вдвое. Кроме того, иранская авантюра США дала старт опасной тенденции. В условиях взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив Индонезия, Сингапур и Малайзия уже публично обсуждают целесообразность аналогичного шага в отношении Малаккского пролива.

Иранская неудача не остановила американцев. В апреле США объявили о новой дорожной карте военного сотрудничества с Марокко. Гибралтарский пролив находится между Испанией и Марокко и является ключевым морским путем между Европой и Африкой. Это позволит им укрепить контроль за этой важной водной артерией.

Кроме того США предприняли ряд шагов, которые потенциально могут повлиять на контроль над другим стратегически важным проливом – Малаккским. Он расположен между Малайским полуостровом и островом Суматра (Индонезия). Площадь этой важной водной артерии почти 200 тыс. кв. км, длина 805 км, ширина от 65 до 250 км, в самой узкой части, у побережья Сингапура, всего лишь 2,8 км. Важность Малаккского пролива заключается в том, что он соединяет самые многонаселенные страны планеты: Индию, Китай и Индонезию, где проживает свыше 3 млрд человек. Через Малаккский пролив проходит каждый год порядка 100 тыс. кораблей, на него приходится от 20 до 25% грузооборота планеты. Что касается углеводородов, то Малаккский пролив превосходит Ормузский. Через него в прошлом году прошло 35% всей нефти, перевозимой по морю, и 20% СПГ. Помимо Китая больше всего зависят от Малаккского пролива Япония и Южная Корея.

Индонезия, Малайзия и Сингапур являются, по сути, операторами Малаккского пролива так же, как Иран и Оман – Ормуза. Но, в отличие от Ирана, эти страны дружественны с США. Малайзия ведет ними активную торговлю, получает инвестиции и является активным участником американской Индо-Тихоокеанской экономической программы. Она получает значительную выгоду от инициированного США движения по «снижению рисков» в цепочках поставок, завязанных на Китай. Для другого оператора - Индонезии Дональд Трамп снизил пошлины, а в апреле США заключили с ней соглашение о военном партнерстве. Все эти действия потенциально могут повлиять на контроль над этим важным проливом.

И наконец, Тайваньский пролив всегда был и есть в основе проблемы Тайваня к которой такт болезненно относится Пекин. Ситуация там жизненно важна как для китайской экономики, так и для Японии, а также Южной Кореи.

Представленные данные показывают, что пока Трамп и Си Цзиньпин обсуждают политические и торговые проблемы, США тихой сапой пытаются взять под контроль стратегически важные проливы и морскую логистику, играющие ключевую роль в мировых цепочках поставок, от доступности которых в существенной степени зависит экономическая динамика Китая. И в рамках этой стратегии война в Иране приобрела глобальный масштаб. Хотя масштабы военных действий сведены к минимуму, конфликт перешел в экономическую плоскость и такой подход, возможно, станет обычным явлением в ближайшие годы.

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