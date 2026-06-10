Трамп «кончается там, где начинается Беня»

Юрий Веселов, военный обозреватель

Отношения Трампа и Нетаньяху сейчас очень напоминают один из сюжетных поворотов саги Исаака Бабеля об одесском бандите Бене Крике:

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди...

Похоже, недавняя взбучка, устроенная Дональдом Трампом своему «самому верному союзнику» Биньямину Нетаньяху, не возымела успеха: авиация еврейского государства ежедневно ровняет с землей города и села южнее реки Литани. Ливанские военные и политические обозреватели склоняются к мысли о том, что Израиль преднамеренно превращает юг Ливана в выжженную и на долгие годы непригодную для проживания местность, уничтожая жилые постройки, пути сообщения и наиболее важные объекты гражданской инфраструктуры.

Между Ливаном и Израилем с 16 апреля 2026 года под гарантиями США действует формальное перемирие. Вместе с тем еврейская армия практически ежедневно совершает атаки не только на южно-ливанские районы, но и неоднократно наносила удары по центральным и южным жилым кварталам Бейрута. В ответ уцелевшие отряды ливанской шиитской организации «Хезбалла» совершают из приграничной зоны с Израилем вооруженные вылазки, обстреливая из минометов и переносных установок РСЗО воинские гарнизоны на оккупированной территории и Северной Галилеи.

2 июня Биньямин Нетаньяху предупредил о готовности возобновить ракетные и авиационные удары по ливанской столице и северо-восточным районам Ливана.

В свою очередь, в ответ на предупреждение главы израильского правительства спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о приостановке переговоров с США и возможности возобновления прямой военной поддержки «Хезбалла» в случае продолжения нанесения Израилем ударов по югу Ливана и Бейруту.

Следует откровенно признать острую заинтересованность администрации президента США Дональда Трампа достичь хотя бы видимости успеха в разблокировании судоходства в Персидском заливе без потери «морды лица». Его ничем не подтверждаемые высказывания об успехе переговоров с персами сменяются периодическими ракетными атаками на иранские объекты инфраструктуры, в результате которых Иран вынужден адекватно отвечать по американским военным базам в регионе. Очевидно, что такая ситуация не способствует созданию условий для мирного процесса.

Тегеран намерен твердо добиваться прекращении израильской агрессии против Ливана, вывод оккупационных войск со всей территории этой арабской страны. Данный пункт является обязательным условием возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Биньямин Нетаньяху не намерен следовать требованиям Дональда Трампа о прекращении бомбардировок Ливана, и лишь наращивает удары по этой стране. В ночь на 8 июня израильская авиация нанесла массированные удары по Южному Ливану и одновременно отбомбилась по нескольким городам Ирам Ирана, включая Тегеран. В ответ на израильские города и военные объекты впервые с 19 апреля были обрушены групповые комплексные удары иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Военно-политическое руководство Исламской Республики заявило, что ответные меры против Израиля будут усиливаться, а Нетаньяху будет делать все для того, чтобы не допустить продолжения переговоров с США и заключения «мирной сделки».

Таким образом, Израиль в сложившейся в регионе обстановке является главным препятствием в создании условий прекращения войны на Ближнем Востоке, и диктует Соединенным Штатам свои условия по установлению мира: полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры Ирана, его экономики и военно-промышленного потенциала. При этом нынешнее правительство сионистского государства, опираясь на поддержку и мощную помощь международного еврейского банковского капитала, будет делать все для достижения своих целей в отношении Ирана. Без оглядки на США.

Возможность установления мира на Ближнем Востоке существует только в случае отстранения Биньямина Нетаньяху и его сторонников от власти, прихода к руководству в Израиле представителей политических сил, выступающих за отказ от агрессивных действий в отношении соседей. Другим средством может быть нанесению Израилю смертоносного для существования ущерба. Однако, с большой уверенностью надо полагать, что это государство будет защищаться всеми имеющимися у него военными средствами, вплоть до применения ядерного оружия.

А пока Тель-Авив полностью владеет инициативой, и вряд ли будет выполнять рекомендации своего заокеанского союзника.