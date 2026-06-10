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Зеленский в Лондоне: ничего нового, ничего хорошего
Зеленский и его европейские друзья показали, что понимаемый ими компромисс далек даже от минимальных требований России
Зеленский в Лондоне: ничего нового, ничего хорошего Зеленский в Лондоне: ничего нового, ничего хорошего

Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

В воскресенье в Лондоне прошла встреча главаря киевского режима, военного преступника Зеленского с его основными европейскими союзниками – немецким канцлером Мерцем, главой британского кабинета министров Стармером и французским президентом Макроном. Основной темой привычно стали военная помощь Украине и оказание давления на Россию.

Европейцам пришлось ждать украинского диктатора почти час из-за того, что в этот раз он полетел не по привычному маршруту через Польшу, а по более длинному через Молдавию. Официальная причина не названа, но украинские СМИ полагают ей обострение отношений двух стран из-за новых приступов любви наследников Бандеры и Ко к своим историческим предшественникам. Кстати, буквального сейчас в Варшаве обсуждают лишение Зеленского ордена Белого орла, и велика вероятность положительного вердикта.

В итоге встреча все-таки состоялась. Сначала участники разговаривали вчетвером, затем, после отбытия Макрона и Мерца, Стармер и Зеленский продолжили переговоры еще около получаса, после чего обменялись рукопожатиями и  сфотографировались перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Результатом  переговоров  стала публикация итоговых заявлений - коммюнике.

Стармер, Макрон и  Мерц «подчеркнули срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные вооружения и дальнобойные системы вооружений, чтобы поддержать будущую устойчивость Вооруженных сил Украины». То есть, несмотря на проблемы с собственным перевооружением и финансами на него, европейцы обещают Зеленского не бросить. Также было обсуждено промышленное сотрудничество с Украиной и использование ее «боевого опыта  для укрепления обороноспособности Европы». Тоже ничего нового – и прямо сейчас «боевой опыт» Украины и жизни ее граждан используются и стачиваются о Россию в целях ее ослабления.

Были упомянуты и перспективы дипломатического урегулирования. Внимания заслуживает пассаж о необходимости тесного вовлечения в этот процесс США. Буквально на днях американский госсекретарь Марк Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил: «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне. Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону [в конфликте]». Так что позиции США и Европы, которые, как казалось, разомкнуты в Анкоридже, вновь сблизились, если не слились.

Озвучены и условия, на которых европейцы и Зеленский считают возможным установление мира. Это: полное прекращение огня;  установление разграничения по линии боевого соприкосновения, которая и должна стать «отправной точкой для мирных переговоров»; на Банковой  должны получить «юридически обязывающие гарантии безопасности», в которые обязательно входит размещение иностранных «миротворцев»;  все российские активы на Западе должны остаться замороженными, пока Россия не выплатит все репарации; Европа и киевский режим должны получить право на «защиту интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей».

Очевидно, что все эти пункты, кроме первого, абстрактного в отрыве от остальных, мало или совсем неприемлемы для России. Российская сторона уже обозначала самым минимумом своей готовности к компромиссу очищение от ВСУ всего Донбасса. Также не раз было сказано о неприемлемости появления в зоне конфликта «миротворцев», читай – натовских. Тем более что они, смотрим заключительный пункт, становятся краеугольным пунктом «права на защиту интересов европейской безопасности» и в случае ответа России на новую украинскую агрессию получат законное право участвовать в боевых действиях. Наконец, Россия вряд ли считает возможным выплату неких репараций и может выдвинуть в ответ не меньший список претензий.

Таким образом, перед нами ультиматум, по форме, конечно, более вежливый, чем «открытое письмо» Зеленского российскому президенту, но по содержанию весьма жесткий. Для продолжения усилий по его реализации, как сообщает издание The Guardian, «лидеры будут готовиться к саммиту G7 в Эвиане 15 июня, чтобы заручиться большей поддержкой Украины и добиться введения дополнительных экономических санкций» и к июльскому саммиту НАТО, на котором намечено «усиление военной и оборонной поддержки Украины».

Информационным фоном мини-саммита стало интервью Зеленского телеканалу Sky News. Он, в частности, пожаловался на  нехватку средств ПВО из-за их медленных поставок американцами, сделавшими сейчас приоритетом Ближний Восток и Персидский залив. По словам диктатора,  Украина способна бороться с  разными видами дронов и ракет, но только не с баллистическими.

При этом он похвастался успехами на почве изготовления аналогичного оружия: «За несколько лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили... мы произвели много разных дронов и ракет, у нас до сих пор нет баллистического оружия, но мы сейчас на пути к нему, мы очень близки». Зеленский признался, что согласился бы на заморозку конфликта по ЛБС, дав понять, что оставшуюся часть Донбасса не отдаст. Таким образом, готовность к компромиссам, особенно с учетом остальных требований, остаётся иллюзорной.

И, похоже, сам компромисс невозможен.

 

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