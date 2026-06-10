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Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать

Лидеры стран "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ) выступили за активное участие европейцев и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине, настаивают на заморозке российских активов до его окончания. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в Лондоне 8 июня.

Лидеры стран "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ) выступили за активное участие европейцев и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине, настаивают на заморозке российских активов до его окончания. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в Лондоне 8 июня.

"Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и европейских стран - с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам", - говорится в коммюнике. Участники лондонской встречи добавили, что "Европа должна сыграть важную роль в любом урегулировании", и выступили за принятие дальнейших мер в тесном сотрудничестве с Украиной, другими европейскими странами и США.

В заявлении также перечисляется несколько условий для достижения долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. При этом они выступают против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на "юридически обязательных гарантиях" для киевского режима, которые, по их мнению, среди прочего, должны включать развертывание иностранного военного контингента с участием стран из так называемой коалиции желающих.

При этом в "евротройке" выступают против разморозки и возвращения России ее заблокированных на Западе суверенных активов до окончания конфликта и до тех пор, "пока Россия не возместит весь ущерб", причиненный Украине в ходе боевых действий. "В любой сделке должны быть заложены гарантии интересов европейской безопасности. Любые элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться соответственно с ЕС и его государствами-членами, а также с союзниками по НАТО", - гласит коммюнике.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «заявления по поводу переговоров с Россией – это попытка возглавить процесс, чтобы его с гарантией утопить. Речь здесь не идет о реальном мирном процессе, а речь идет о стремлении Европы влезть в переговоры, чтобы их с абсолютной гарантией сорвать. Понятно, что это неприемлемо для России».

По словам эксперта, «в реальности это приведет к ужесточению ситуации вплоть до применения всех видов оружия не только в отношении Украины, но и в отношении Европы. Сейчас, когда Трамп явно слабеет, Нетаньяху показал, как с Трампом можно поступать: через час после того, как они договорились, выяснилось, что они ни о чем не договорились. Поэтому в этой ситуации Европа будет идти во все тяжкие, а Россия рано или поздно обнаружит необходимость каким-то образом все это купировать, в том числе продемонстрировать Европе последствия тех решений, которые она принимает. Поэтому моя точка зрения такова, что если Россия достаточно рано перейдет к разделению Украины, то это будет относительно безопасно для всех. А игнорирование таких трендов может привести в том числе к использованию всех видов вооружений, включая ядерные».           

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