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Политика
Китайский лидер посещает КНДР
Кореист Константин Асмолов комментирует основные аспекты визита
Китайский лидер посещает КНДР Китайский лидер посещает КНДР

Китай намерен укреплять традиционную дружбу с Корейской Народно-Демократической Республикой и углублять сотрудничество между двумя странами. Об этом говорится в опубликованной в газете "Нодон синмун" статье председателя КНР Си Цзиньпина по случаю начавшегося в понедельник его двухдневного государственного визита в КНДР.

Китай намерен укреплять традиционную дружбу с Корейской Народно-Демократической Республикой и углублять сотрудничество между двумя странами. Об этом говорится в опубликованной в газете "Нодон синмун" статье председателя КНР Си Цзиньпина по случаю начавшегося в понедельник его двухдневного государственного визита в КНДР.

Китайский лидер отметил, что нынешний год ознаменован 65-летием подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами. По его словам, традиционная китайско-корейская дружба является общим ценным достоянием двух партий, двух государств и народов обеих стран.

"Независимо от того, как меняется эпоха и международная обстановка, традиционная китайско-корейская дружба остается нерушимой, постоянно укрепляется и сохраняет жизненную силу", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР напомнил, что за последние годы шесть раз встречался с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Си Цзиньпин указал, что стороны поддерживают тесные стратегические контакты и совместно определяют направления дальнейшего развития двусторонних отношений.

Лидер КНР отметил, что Китай и КНДР являются дружественными соседними государствами, а общие идеалы социализма служат важной основой двусторонних связей. Он выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между двумя партиями и государствами будет способствовать развитию обеих стран и повышению благосостояния населения.

Председатель КНР также подчеркнул значение исторических связей между народами двух стран. По его словам, в борьбе за национальную независимость и освобождение народы Китая и Кореи вместе преодолевали трудности и сформировали прочную традицию боевого товарищества и взаимной поддержки.

Отдельное внимание в статье уделено вопросам стратегического взаимодействия. Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Пхеньян должны твердо поддерживать друг друга в вопросах защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также совместно содействовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

Си Цзиньпин указал на необходимость более тесной координации на международной арене. Он призвал стороны совместно защищать международную систему, центральную роль в которой играет ООН, а также международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны и основанный на международном праве. Китайский лидер выступил против гегемонизма, политики силы и любых действий, способных нанести ущерб безопасности и стабильности в регионе.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, кандидат исторических наук Константин Асмолов поясняет, что «главная цель визита Си Цзиньпина в КНДР - это сверить часы. После визитов Трампа и Путина в Китай лидерам двух стран надо переговорить и выработать общие подходы по региональной политике. Тут надо обратить внимание, что не Ким Чен Ын едет в Китай, а Си Цзиньпин приехал в Северную Корею».

По словам эксперта, «что касается позиции Китая относительно денуклеаризации Корейского полуострова, то, с одной стороны, Китай вроде бы говорит о денуклеаризации. Но это связано с тем, что китайцы не очень хотят отходить от старых штампов и пытаются дружить со всеми, а иногда использовать северокорейскую карту в торге с американцами. Но, с другой стороны, в современных профильных документах концепция денуклеаризации подвергается критике. То есть движение в эту сторону было бы верным, но понятно, что Северная Корея не разоружится. А второе - документы о денуклеаризации имеют в виду обезопасить Корейский полуостров от американского ядерного оружия. Поэтому тезис о том, что Трамп и Си Цзиньпин договорились о денуклеаризации Севера, и теперь Си Цзиньпин приехал давить - это очень сомнительная трактовка».          

 

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