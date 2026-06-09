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Володин отметил, что более 70% граждан поддерживают запрет продажи вейпов
Володин отметил, что более 70% граждан поддерживают запрет продажи вейпов Володин отметил, что более 70% граждан поддерживают запрет продажи вейпов

Полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% российских граждан. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в "Максе".

Полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% российских граждан. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в "Максе".

"Планируем сегодня рассмотреть и принять федеральный закон, ориентированный на защиту здоровья людей. Ранее мы с вами не раз поднимали тему опасности вейпов. По итогам опроса 74% выступили за полный запрет их продажи", - указал он.

Ожидается, что депутаты ГД обсудят поправки о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. "Сегодня выходим на решение: регионам будет предоставлено право устанавливать запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина", - отметил Володин.

Данная норма выработана с учетом позиции субъектов РФ, мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, экспертов, уточнил он.

"Наша задача - защитить здоровье людей, прежде всего, детей", - подчеркнул парламентарий.

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Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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