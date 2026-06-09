Минтруд нацелен легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году

В России в 2026 году планируют легализовать занятость около 1,3 млн человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью газете " Ведомости ".

В России в 2026 году планируют легализовать занятость около 1,3 млн человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью газете "Ведомости".

"На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тыс. работников. А комиссиям удалось вывести из тени около 1 млн человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в прошлом году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн", - отметил он.

Котяков уточнил, что соответствующие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах РФ. Показатели эффективности работы межведомственных комиссий устанавливаются индивидуально для каждого региона, добавил он.