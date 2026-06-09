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Политика
JW: заявления Стубба о России стали катастрофой для сторонников эскалации в Европе
JW: заявления Стубба о России стали катастрофой для сторонников эскалации в Европе JW: заявления Стубба о России стали катастрофой для сторонников эскалации в Европе

Слова президента Финляндии Александера Стубба об отсутствии угрозы нападения со стороны России в отношении стран Балтии стали катастрофой для сторонников военной эскалации на Западе. Соответствующая точка зрения изложена в комментарии, размещенном в германской газете Junge Welt.

Слова президента Финляндии Александера Стубба об отсутствии угрозы нападения со стороны России в отношении стран Балтии стали катастрофой для сторонников военной эскалации на Западе. Соответствующая точка зрения изложена в комментарии, размещенном в германской газете Junge Welt.

"Для тех, кто выступает за эскалацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставления Украине полной свободы выбора военных альянсов, игнорируя опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытого конфликта, заявления Стубба представляют собой худшую из возможных катастроф", - следует из публикации.

Вместе с тем подчеркивается, что Стубб мог бы стать одним из немногих политиков в Европе, способных вести диалог с РФ. Согласно публикации, любой европейский лидер, который выступит на переговорах с максималистскими требованиями, быстро выставит себя посмешищем.

Некоторое время назад Стубб заявил, что не верит домыслам западных спецслужб, которые утверждают о существовании угрозы нападения со стороны РФ в отношении государств Балтии. 

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Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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11:39
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