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Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин достигло 37
Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин достигло 37 Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин достигло 37

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 32 до 37, передает телеканал GMA News.

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 32 до 37, передает телеканал GMA News.

Согласно данным Управления гражданской обороны, в общей сложности 456 человек пострадали, судьба еще 4 человек остается неизвестной.

По информации местных властей, на острове Минданао повреждены порядка 1,9 тыс. зданий, из них около 1,5 тыс. были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение.

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Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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11:39
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