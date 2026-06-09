Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин достигло 37

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 32 до 37, передает телеканал GMA News .

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 32 до 37, передает телеканал GMA News.

Согласно данным Управления гражданской обороны, в общей сложности 456 человек пострадали, судьба еще 4 человек остается неизвестной.

По информации местных властей, на острове Минданао повреждены порядка 1,9 тыс. зданий, из них около 1,5 тыс. были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение.