Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 32 до 37, передает телеканал GMA News.
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
9 июня 2026 / 10:03
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
9 июня 2026 / 09:09
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
9 июня 2026 / 09:27
Общество
Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин достигло 37
9 июня 2026 / 11:20
© Ezra Acayan/ Getty Images/ТАСС
Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 32 до 37, передает телеканал GMA News.
Согласно данным Управления гражданской обороны, в общей сложности 456 человек пострадали, судьба еще 4 человек остается неизвестной.
По информации местных властей, на острове Минданао повреждены порядка 1,9 тыс. зданий, из них около 1,5 тыс. были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение.
Также по теме:
08.06.2026 17:30Сильная магнитная буря прогнозируется 8 июня
08.06.2026 16:45Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19
08.06.2026 13:59В Японии из-за тайфуна "Чанми" пострадали 23 человека
14.05.2026 20:14Число жертв стихии в Индии превысило 100
11.05.2026 15:17Площадь лесных пожаров в Туве составляет 2,1 га
08.05.2026 14:15Площадь лесных пожаров в Туве составила более 3 тыс. га
07.05.2026 12:45В Туве за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 400 га
06.05.2026 16:30Площадь лесных пожаров в Туве за сутки увеличилась почти на 900 га
01.05.2026 15:15В Бурятии найдено тело последнего погибшего при сходе лавины
Актуально