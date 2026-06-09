Экономическое бремя ВИЧ в России по итогам 2025 года составило 279,2 млрд рублей

Для экономики России ущерб от борьбы с ВИЧ-инфекцией для экономики впо итогам 2025 года составил 279,2 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС .

Для экономики России ущерб от борьбы с ВИЧ-инфекцией для экономики впо итогам 2025 года составил 279,2 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"В целом экономическое бремя ВИЧ-инфекции в 2025 году в России было оценено в 279,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно документу, суммарный объем прямых медицинских расходов на реализацию мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 2025 году составил 83,1 млрд рублей. При этом 51,7% всех прямых медицинских затрат приходилось на закупки антиретровирусных препаратов. Еще 26,5% составляли затраты на оказание стационарной и амбулаторной медицинской помощи больным и расходы на диагностику заболевания.

Вместе с тем косвенные экономические затраты, определенные как потери ВВП от преждевременной смертности и инвалидизации населения в связи с ВИЧ-инфекцией, составляли 181,0 млрд рублей, а прямые немедицинские затраты (выплаты пособий по инвалидности) были оценены в 15,2 млрд рублей.