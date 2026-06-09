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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением в начале основной торговой сессии 9 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также опускается.

Российский рынок акций отметился снижением в начале основной торговой сессии 9 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,27% и торговались на уровне 2 510,87 и 1 079,62 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 5,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,654 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение, до 2 506,43 пункта (-0,45%), индекс РТС составлял 1 077,71 пункта (-0,45%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 10,621 рубля (-8,4 копейки).

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встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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