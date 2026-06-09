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CNN: Трамп заявлял о скором заключении сделки с Ираном уже 37 раз
CNN: Трамп заявлял о скором заключении сделки с Ираном уже 37 раз CNN: Трамп заявлял о скором заключении сделки с Ираном уже 37 раз

Президент США Дональд Трамп уже 37 раз выступал с утверждением о том, что близок к заключению сделки с Ираном. На это обращает внимание телеканал CNN.

Президент США Дональд Трамп уже 37 раз выступал с утверждением о том, что близок к заключению сделки с Ираном. На это обращает внимание телеканал CNN.

"Он делал это по меньшей мере 37 раз. Именно столько раз Трамп прямо заявлял - в сообщениях в соцсетях, в ходе публичных выступлений и в телефонных разговорах со СМИ, что сделка близка, или утверждал, что Иран отчаянно стремится к ее заключению", - указывает CNN.

Отмечается, что впервые эта мысль прозвучала еще 23 марта. В последний раз американский лидер заявил, что стороны "заключат сделку в ближайшие две недели" 8 июня.

"Трамп продолжает об этом говорить либо потому что он пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо он полагает, что сможет воплотить это в жизнь. При этом очевидно, что к данному утверждению больше не следует серьезно относиться", - считает телеканал.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня. 19 мая он заявил, что США готовы дать шанс дипломатии, отложив возобновление боевых действий.

23 мая глава Белого дома отметил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, однако на следующий день уточнил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по ряду вопросов.

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