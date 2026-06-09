Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 июня 2026 / 15:40
КОТИРОВКИ
USD
09/06
73.2644
EUR
09/06
85.2798
Новости часа
ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ В Китае пациенту со "смертью мозга" впервые пересадили почки и печень свиньи
Москва
9 июня 2026 / 15:40
Котировки
USD
09/06
currency
73.2644
0.0000
EUR
09/06
currency
85.2798
0.0000
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
9 июня 2026 / 10:03
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
9 июня 2026 / 09:09
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
9 июня 2026 / 09:27
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Мирошник: жертвами ударов ВСУ за неделю стали более 40 жителей России
Мирошник: жертвами ударов ВСУ за неделю стали более 40 жителей России Мирошник: жертвами ударов ВСУ за неделю стали более 40 жителей России

Жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю стали более 40 жителей России, свыше 230 человек, включая 18 детей, пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю стали более 40 жителей России, свыше 230 человек, включая 18 детей, пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За минувшую неделю в результате обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, погибли 43 человека. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях", - сообщил собеседник агентства.

При этом 94% от общего числа пострадавших жителей - 263 человека - получили ранения при налетах вражеских беспилотных летательных аппаратов, уточнил он.

  • new_top
Также по теме:
09.06.2026 13:15
ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ
08.06.2026 20:16
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 445 военных
08.06.2026 18:45
Еврокомиссия заявила о выделении Украине €2,8 млрд
08.06.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 634 дрона ВСУ
08.06.2026 15:59
Лавров: "письмо" Зеленского Путину было разослано по всему миру
08.06.2026 15:45
Российские ВС ударили за сутки по объектам транспорта и энергетики ВСУ
08.06.2026 14:57
Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию
08.06.2026 13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Химик в ДНР
05.06.2026 20:59
Путин в ответ на письмо Зеленского призвал военных: "Работайте, братья!"
05.06.2026 19:45
Путин обратил внимание на элементы хамства в письме Зеленского
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:15
ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ
13:14
В Китае пациенту со "смертью мозга" впервые пересадили почки и печень свиньи
12:46
В Казахстане Шайдоров получит удостоверение заслуженного мастера спорта
12:31
Мирошник: жертвами ударов ВСУ за неделю стали более 40 жителей России
12:17
CNN: Трамп заявлял о скором заключении сделки с Ираном уже 37 раз
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:39
Экономическое бремя ВИЧ в России по итогам 2025 года составило 279,2 млрд рублей
11:20
Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин достигло 37
10:59
JW: заявления Стубба о России стали катастрофой для сторонников эскалации в Европе
10:39
Минтруд нацелен легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО