Жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю стали более 40 жителей России, свыше 230 человек, включая 18 детей, пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС .

Жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю стали более 40 жителей России, свыше 230 человек, включая 18 детей, пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За минувшую неделю в результате обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, погибли 43 человека. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях", - сообщил собеседник агентства.

При этом 94% от общего числа пострадавших жителей - 263 человека - получили ранения при налетах вражеских беспилотных летательных аппаратов, уточнил он.