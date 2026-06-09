В Казахстане Шайдоров получит удостоверение заслуженного мастера спорта

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов заявил, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Михаилу Шайдорову вручат удостоверение заслуженного мастера спорта после возвращения спортсмена со сборов из США.

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов заявил, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Михаилу Шайдорову вручат удостоверение заслуженного мастера спорта после возвращения спортсмена со сборов из США.

Ранее 21-летний Шайдоров отмечал в социальных сетях, что ему пока не вручили удостоверение заслуженного мастера спорта, несмотря на то, что он выполнил соответствующий норматив еще в 2025 году, заняв второе место на чемпионате мира.

"Корочка, а также знак заслуженного мастера спорта Михаила уже получены. В связи с его подготовкой в США официально и торжественно мы не смогли вручить удостоверение, поскольку были сжатые сроки", - отметил Мырзабосынов в ходе пресс-конференции. Теперь будет "много поводов", чтобы в ближайшее время официально вручить фигуристу удостоверение, добавил он.

Победа Шайдорова на Олимпиаде в Италии стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем.