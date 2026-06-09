В Китае пациенту со "смертью мозга" впервые пересадили почки и печень свиньи

Ученым в Китае впервые удалось пересадить почки и печень свиньи пациенту с диагнозом "смерть мозга". Об этом сообщает газета South China Morning Post .

Ученым в Китае впервые удалось пересадить почки и печень свиньи пациенту с диагнозом "смерть мозга". Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Как отмечается, это первый в мире случай трансплантации от свиньи к человеку сразу нескольких органов.

Согласно информации издания, пересадку выполнили ученые из второй больницы при Медицинском университете Гуанси. После операции органы функционировали у 53-летнего мужчины почти пять дней, после чего исследование было прекращено из-за пожеланий его близких.

Ранее ксенотрансплантации от свиней к человеку в большинстве проводились с использованием отдельных органов, так как трансплантация одновременно нескольких органов более сложна и может увеличить риск отторжения.

Специалисты указали, что "необходимы дальнейшие исследования мультиорганной ксенотрансплантации" и что они намерены провести последующие испытания на пациентах с диагнозом смерти мозга.

"В целом мы получили первоначальные данные, подтверждающие возможность применения такого метода к нескольким органам, и создаем основу для оценки его применимости в более широком контексте", - заявили медики.