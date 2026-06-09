Российские войска нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ
9 июня 2026 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении.
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