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ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ
ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ

Российские войска нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении.

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