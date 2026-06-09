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В ГД призвали окончательно сделать 31 декабря выходным днем
В ГД призвали окончательно сделать 31 декабря выходным днем В ГД призвали окончательно сделать 31 декабря выходным днем

Последний день года должен быть нерабочим на постоянной основе за счет переноса выходного с 8 января. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Последний день года должен быть нерабочим на постоянной основе за счет переноса выходного с 8 января. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он обратил внимание, что регулярно возникают дискуссии о продолжительности новогодних и майских праздников.

"Что точно нужно сделать - это безболезненно и было бы правильно, - 31 декабря сделать выходным днем. Не нарушая баланса, 8 января надо перенести на 31 декабря. Тогда общее количество нерабочих праздничных дней сохранится", - отметил Нилов.

На сегодняшний день 31 декабря не входит в число праздничных дней по Трудовому кодексу, но в последние годы власти регулярно переносят на эту дату один из выходных. В 2026 году новогодние праздники вновь начнутся 31 декабря - эта дата выпадает на четверг, который будет нерабочим.

Депутат обратил внимание, что в 2019 и 2020 годах часть регионов РФ объявила 31 декабря выходным днем, а другая оставила его рабочим. "Два раза вмешивался президент, обозначая свою позицию. Поэтому, чтобы не было этой чехарды, надо просто раз и навсегда закрепить эту дату в качестве праздничной", - заключил он.

Вместе с тем Нилов заметил, что жители России привыкли к продолжительным новогодним праздникам и это уже стало традицией.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

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