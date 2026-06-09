В ЦИК Армении поступили заявления на пересчет результатов из 555 участков

Центризбирком Армении получил заявления от доверенных лиц и кандидатов партии "Процветающая Армения", партии "Крылья единства" и блока "Армения" на пересчет результатов из 555 избирательных участков. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

Центризбирком Армении получил заявления от доверенных лиц и кандидатов партии "Процветающая Армения", партии "Крылья единства" и блока "Армения" на пересчет результатов из 555 избирательных участков. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

"Поступили заявления на пересчет результатов голосования в общей сложности по 555 участковым избирательным комиссиям. На своих заседаниях территориальные избирательные комиссии (ТИК) обобщат полученные заявления, и на сайте ЦИК будет опубликована информация о том, результаты голосования каких именно участков будут пересчитаны. Заявления о признании результатов голосования на участке недействительными в ТИК не получали", - сказано в сообщении.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по предварительным данным ЦИК страны, получает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 3,996% и не проходит в парламент Армении. Явка составила 58,97%.