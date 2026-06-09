Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю

Израиль и Иран приостановили обмен ударами по меньшей мере на неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Израиль и Иран приостановили обмен ударами по меньшей мере на неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того", - отметил американский лидер при общении с журналистами.