Израиль и Иран приостановили обмен ударами по меньшей мере на неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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Безопасность
Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю
9 июня 2026 / 13:59
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Израиль и Иран приостановили обмен ударами по меньшей мере на неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"У нас состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того", - отметил американский лидер при общении с журналистами.
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