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Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю
Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю

Израиль и Иран приостановили обмен ударами по меньшей мере на неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Израиль и Иран приостановили обмен ударами по меньшей мере на неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того", - отметил американский лидер при общении с журналистами.

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