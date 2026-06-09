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МИД РФ: от Афганистана по-прежнему исходит серьезная угроза его ближайшим соседям
МИД РФ: от Афганистана по-прежнему исходит серьезная угроза его ближайшим соседям МИД РФ: от Афганистана по-прежнему исходит серьезная угроза его ближайшим соседям

В Афганистане все еще действуют около 20 террористических группировок общей численностью свыше 20 тыс. человек, что представляет серьезную угрозу, в особенности для его ближайших соседей. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев, выступая на XIX совещании начальников головных подразделений антитеррористических структур государств СНГ и руководителей национальных структур стран Содружества, обеспечивающих координацию работы по противодействию терроризму и экстремизму.

В Афганистане все еще действуют около 20 террористических группировок общей численностью свыше 20 тыс. человек, что представляет серьезную угрозу, в особенности для его ближайших соседей. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев, выступая на XIX совещании начальников головных подразделений антитеррористических структур государств СНГ и руководителей национальных структур стран Содружества, обеспечивающих координацию работы по противодействию терроризму и экстремизму.

"Афганистан по-прежнему представляет серьезную угрозу, в первую очередь, его ближайшим соседям. В стране действует около 20 террористических группировок численностью от 20 до 23 тысяч человек", - указал он.

Ильичев отметил, что афганские власти де-факто продолжают создавать благоприятные условия для деятельности ряда террористических групп. На этом фоне усиливаются опасения касательно использования этими группами коммерческой спутниковой связи, а также развития ими навыков применения искусственного интеллекта.

"Количество террористических групп в Афганистане вызывает обоснованные опасения, в том числе в связи с их возможными трансграничными нападениями, а также усилиями по радикализации уязвимых групп населения, прежде всего, в соседних странах", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем обеспокоенность вызывают и продолжающиеся укрепления связей между террористическими группировками и организованной преступностью: участие в незаконном наркотрафике, торговле оружием и контрабанде различными товарами, в частности, драгоценными камнями и металлами, незаконной торговле объектами дикой природы, добавил он.

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