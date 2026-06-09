Найдены тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море

Спасатели нашли тела еще двух граждан Азербайджана, погибших при атаке дронов на суда в акватории Азовского моря. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД республики.

Спасатели нашли тела еще двух граждан Азербайджана, погибших при атаке дронов на суда в акватории Азовского моря. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД республики.

"В ходе поисково-спасательных работ найдены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения", - сказано в сообщении.

Тела еще двух погибших азербайджанцев были обнаружены спасателями ранее.

"После завершения надлежащих процедур тела всех четырех погибших граждан Азербайджана, а также находящиеся сейчас в Ейске для их сопровождения двое лиц в ближайшие дни будут отправлены на родину", - указали в МИД.

Уточняется, что на родину уже отправлены 19 азербайджанских граждан - членов экипажей двух судов, пострадавших при атаке БПЛА. Предположительно, они прибудут в республику днем 9 июня.

5 июня МИД Азербайджана сообщил о гибели четверых и ранении еще четверых граждан страны, находившихся на борту двух судов, которые подверглись атаке БПЛА в Азовском море. Всего на борту судов находились 25 граждан республики. При этом суда не принадлежат Азербайджану.