На Украине спортсменов натаскивают на русофобию перед участием в международных соревнованиях, где выступают россияне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На Украине спортсменов натаскивают на русофобию перед участием в международных соревнованиях, где выступают россияне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вы понимаете, в каких условиях живут граждане Украины? Им каждый день промывают мозги. Их буквально натаскивают на русофобию. И помимо всего прочего, еще этим украинским спортсменам возвращаться домой, где буквально все общество нацелено на травлю. Если этот украинский атлет не проявят акт какой-то яростной русофобии на соревнованиях - их же затравят самих. Жалеть? Каждый человек испытывает свою гамму чувств. Наверное, это неплохой мировой опыт, до чего может дойти вот этот националистический угар", - указала дипломат.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Главная тема форума - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".