Беседа по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть оперативно согласована. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Политика
Песков: разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать
9 июня 2026 / 14:59
© Пресс-служба Кремля/ ТАСС
Беседа по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть оперативно согласована. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие контакты могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет", - указал представитель Кремля.
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