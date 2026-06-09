Песков: разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать

Беседа по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть оперативно согласована. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Беседа по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть оперативно согласована. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие контакты могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет", - указал представитель Кремля.