Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал как дно недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом он заявил в интервью "Вестям" .

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал как дно недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом он заявил в интервью "Вестям".

"Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели те люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты. Украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет ключевую роль. Была целенаправленная атака по учебному заведению серией дронов", - указал Небензя.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированной, многоэтапной и преднамеренной атаке со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей.