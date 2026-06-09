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Безопасность
Небензя охарактеризовал как дно заседание СБ ООН по теракту ВСУ в Старобельске
Небензя охарактеризовал как дно заседание СБ ООН по теракту ВСУ в Старобельске Небензя охарактеризовал как дно заседание СБ ООН по теракту ВСУ в Старобельске

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал как дно недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом он заявил в интервью "Вестям".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал как дно недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом он заявил в интервью "Вестям".

"Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели те люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты. Украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет ключевую роль. Была целенаправленная атака по учебному заведению серией дронов", - указал Небензя.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированной, многоэтапной и преднамеренной атаке со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей.

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