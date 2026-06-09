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Экономика
SPP: отказ от газа из России нанесет Словакии ущерб в сотни миллионов евро
SPP: отказ от газа из России нанесет Словакии ущерб в сотни миллионов евро SPP: отказ от газа из России нанесет Словакии ущерб в сотни миллионов евро

Ущерб для Словакии из-за отказа от поставок природного газа из России составит сотни миллионов евро. Такой оценкой поделился официальный представитель компании-оператора национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста в интервью словацкой газете Pravda.

Ущерб для Словакии из-за отказа от поставок природного газа из России составит сотни миллионов евро. Такой оценкой поделился официальный представитель компании-оператора национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста в интервью словацкой газете Pravda.

"Самыми выгодными по стоимости для нас являются поставки российского газа. Отказ от его импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов. Их будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы только в Словакии могут достигнуть уровня в сотни млн евро", - отметил он.

Шебеста указал, что SPP активно ищет варианты замены голубого топлива из России. Компания ведет переговоры с 30 мировыми поставщиками и производителями природного газа. Республика в нынешней ситуации заинтересована по большей части в поставках сжиженного природного газа.

В Европейском союзе с 1 января 2027 года должен быть введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа. К осени 2027 года должен быть остановлен импорт трубопроводного газа из России. Словацкие власти в апреле 2026 года направили в суд ЕС жалобу на запрет поставок российского газа в республику. 

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встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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