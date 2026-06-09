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Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 551 дрон ВСУ
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 551 дрон ВСУ Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 551 дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 551 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 551 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотник самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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