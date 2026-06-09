Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 551 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 551 дрон ВСУ
9 июня 2026 / 15:44
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 551 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотник самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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