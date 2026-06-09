Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 551 дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 551 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.