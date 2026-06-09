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Политика
Песков: в Европе далеки от посредничества в украинском урегулировании
Песков: в Европе далеки от посредничества в украинском урегулировании Песков: в Европе далеки от посредничества в украинском урегулировании

Европейцы на нынешнем этапе далеки от готовности быть посредниками в переговорах между Россией и Украиной. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Европейцы на нынешнем этапе далеки от готовности быть посредниками в переговорах между Россией и Украиной. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками", - отметил он.

По словам представителя Кремля, европейцы гораздо больше сфокусированы на продолжении войны, а не на мирных переговорах.

"Главное, что пока мы наблюдаем - европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах", - указал он.

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