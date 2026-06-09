Володин: запреты на смену пола и пропаганду ЛГБТ ввели в интересах россиян

Госдума в интересах граждан приняла решения о запрете смены пола и пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), а также рассматривает право регионов запрещать продажу вейпов. На это обратил внимание председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума в интересах граждан приняла решения о запрете смены пола и пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), а также рассматривает право регионов запрещать продажу вейпов. На это обратил внимание председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Вейпы несут огромный вред здоровью. При этом обогащают тех, кто их продает. Бороться начинаем с вейпами - обвинения. Боремся с ЛГБТ, запрещаем их - опять нас обвиняют, что запреты вводим. Да, это так - запретили менять пол. Эти решения на основе обращений граждан принимаются в интересах людей и страны", - заявил он на видео, размещенном в "Максе".

Что касается вейпов, Володин отметил, что они вызывают привыкание. "Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются", - указал он.