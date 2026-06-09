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Политика
Reuters: ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
Reuters: ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков Reuters: ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков

Европейский союз намерен включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Европейский союз намерен включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Как отмечается, это доведет число находящихся под санкциями российских банков до половины от всех финансовых организаций России, совершающих международные транзакции.

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США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
18:59
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