Reuters: ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков

Европейский союз намерен включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Об этом информировало агентство Reuters , ссылаясь на дипломатические источники.

Европейский союз намерен включить в 21-й пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Как отмечается, это доведет число находящихся под санкциями российских банков до половины от всех финансовых организаций России, совершающих международные транзакции.