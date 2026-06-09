Медведев отметил, что единое пособие в России получают родители более чем 9 млн детей

В России родители более чем 9 млн детей и свыше 120 тыс. беременных получают единое денежное пособие. На это обратил внимание председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на отчетно-программном форуме "Есть результат!".

В России родители более чем 9 млн детей и свыше 120 тыс. беременных получают единое денежное пособие. На это обратил внимание председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на отчетно-программном форуме "Есть результат!".

По его словам, во время работы над бюджетом текущего года "Единая Россия" добилась увеличения финансирования мероприятий народной программы.

"Был расширен ряд адресных мер и пособий, и выплат был, несмотря на сложные финансовые условия. Сегодня единое денежное пособие получают родители более чем 9 млн детей и более 120 тыс. беременных женщин. Это действительно важный общий результат", - указал политик.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что с 2021 года социальный контракт заключили почти 1,5 млн малообеспеченных граждан. "Это не только материальная помощь нуждающимся, хотя это тоже само по себе, разумеется, очень важно, но и возможность открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу", - уточнил он.